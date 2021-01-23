مصدر يكشف تفاصيل آلية التوافق بين النواب والدولة حول المناصب السيادية.. تعرف على توزيعها

أكد مصدر من لجنة الحوار، اليوم السبت، أن وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري في بوزنيقة، اتفقا على توزيع المناصب السيادية وفقا للتوزيع الجغرافي.

وبحسب المصدر الذي ادلى بتصريحات لوسائل اعلام ليبية، فقد اتفق وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة على تولي المنطقة الغربية مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة.

ووفقا للمصدر فقد اتفق الوفدان على تولي المنطقة الشرقية منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية.

واشار المصدر إلى ان الوفدين اتفقا على تولي المنطقة الجنوبية مناصب المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.

ونوه المصدر إلى أن اتفاقات مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري في بوزنيقة ستعرض على مجلس النواب لاعتمادها.

وانطلقت اليوم السبت جولة حوارية جديدة بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، في مدينة بوزنيقة المغربية اللذين عقدا الجمعة اجتماعا تشاوريا في إطار جولات الحوار الليبي.

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