‎السراج يقبل أوراق اعتماد 4 سفراء جدد في ليبيا

‎اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، أربع سفراء جدد لدى ليبيا، في احتفالية حضرها وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، تسلم السراج أوراق اعتماد السفير نرمين مشينوفيتش، سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية البوسنة والهرسك، والسفير لي سانغ سو سفيرا مفوضا وفوق العادة لجمهورية كوريا، والسفير الفريد جاكوب سفيراً فوق العادة لجمهورية رواندا، والسفير محمد رضا رؤوف شيباني سفيرا فوق العادة ومفوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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‎وألقى السفراء المعتمدون كلمات بالمناسبة، نقلوا خلالها تحيات قادة دولهم، وعبروا عن شكرهم على حسن الاستقبال والضيافة وقبول أوراق اعتمادهم، مؤكدين عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا، ودعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار، معبرين عن تطلعهم للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

من جانبه رحب السراج بالسفراء الجدد معرباً عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم، مثمناً مواقف دولهم الداعمة للمسار الديموقراطي، ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

‎وأعرب عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم.

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