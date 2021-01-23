وزير الخارجية المغربي: سنعمل بشكل دائم وبناء لحل الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن المغرب يوفر جميع الظروف للقاء الأطراف الليبية، وسنعمل بشكل دائم وبناء لحل الأزمة، قائلا “الحوار الليبي ملك لأصحابه والأمم المتحدة عامل مساعد”.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية المغربي خلال الحوار الليبي في بوزنيقة بين مجلسي “النواب” و”الاستشاري”.

وأوضح وزير الخارجية المغربي أننا حريصون على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وأن الاتفاق على فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا خطوة لها أهمية كبيرة.

جدير بالذكر أنه تم التوافق على توزيع المناصب السيادية بين لجنة مجلسي “النواب”، و”الاستشاري” “13+13” وفقا للأقاليم الجغرافية الثلاثة: (إقليم طرابلس منصبا النائب العام، وديوان المحاسبة – إقليم برقة منصبا المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية – إقليم فزان منصبا هيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا).