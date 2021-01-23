بوريطة: المغرب لن تنخرط بأي تفاهمات حول ليبيا دون الليبيين

أكد وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة أن الرباط لن تنخرط بأي تفاهمات حول ليبيا دون الليبيين.

وأضاف بوريطة في ختام مباحثات أعضاء مجلسي النواب والدولة في بوريطة المغربية أن المغرب لن يحل محل الليبيين في قراراتهم مؤكدا أنه منفتح على جميع الليبيين ويتمسك بالشرعية المؤسساتية بموجب اتفاق الصخيرات في ليبيا كما يدعم المجهود الأممي بشأن ليبيا ويرحب بتعيين يان كوبيتش مبعوثا أمميا إلى ليبيا مساعد على الحوار الليبي ومنسقا مع كل الفاعلين الإقلييميين حول ليبيا وليس مالكا لهذا الحوار.

وأعرب بوريطة عن تفاؤله بأن الأمور في ليبيا تسير نحو التحسن مؤكدا أنه يشعر بالتفاؤل الحذر بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

وأشار بوريطة إلى أن المغرب ستكون دائما مستعدة لاستقبال الفرقاء الليبيين ولقاءاتهم وحواراتهم مبينا أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب وأن المصلحة مشتركة لإنهاء الازمة