السراج يعتمد أربعة سفراء جدد لدى ليبيا

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت أربعة سفراء جدد لدى ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج تسلم أوراق اعتماد كل من السفير نرمين مشينوفيتش سفيراً مفوضاً وفوق العادة للبوسنة والهرسك، والسفير لي سانغ سو سفيرا مفوضا وفوق العادة لكوريا، والسفير الفريد جاكوب سفيراً فوق العادة لرواندا، والسفير محمد رضا رؤوف شيباني سفيرا فوق العادة ومفوض للإيران.

وألقى السفراء المعتمدون كلمات بالمناسبة نقلوا خلالها تحيات قادة دولهم ، وعبروا عن شكرهم لرئيس المجلس الرئاسي على حسن الاستقبال والضيافة وقبول أوراق اعتمادهم، مؤكدين على عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا، ودعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار، وعبروا عن تطلعهم للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

من جانبه رحب السراج بالسفراء الجدد معرباً عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم، مثمناً مواقف دولهم الداعمة للمسار الديموقراطي، ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا معربا عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم.