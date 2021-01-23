“218” تكشف تفاصيل الإطاحة بمهربي طنّين سجائر بين ليبيا وإيطاليا

كشف مصدر لـ”218″، عن ضبط طنّيْن من السجائر المُهرّبة في المياه الإقليمية بين ليبيا وإيطاليا.

وقال المصدر: “تم اعتقال 9 أشخاص في إطار عملية نفذتها الشرطة المالية في باليرمو ومجموعة النيران الصفراء الجوية والبحرية بالقرب من ساحل تراباني”.

وفي تصريحاته لـ”218″، أكد ضبط المهربين على متن زورق وقارب صيد طوله 20 مترًا، كان متجهًا من “لامبيدوزا إلى مازارا ديل فالو”.

وحول تفاصيل عملية الضبط، قال المصدر أن “السفينة الأم” كانت محاطة بزورق آلي سريع طوله 9 أمتار على حافة المياه الإقليمية وحمل أكثر من طنّيْن من السجائر، وبعد إعادة الشحن؛ أبحر قارب الصيد باتجاه السواحل الليبية، بينما كان الزورق يتجه إلى صقلية”.

وتم العثور على 3 أشخاص من سكان باليرمو على متن الزورق، و6 تونسيين وليبيين ومصريين على متن قارب الصيد، إضافة إلى 60 ألف يورو نقدًا كانت مُخبأة خلف لوحة في غرفة المحرك، وتم اقتياد القاربين إلى ميناء مازارا ديل فالو.

وحول وجهة الشحنة المُهرّبة، أكد المصدر لـ218 أن السجائر المضبوطة كانت مخصصة لتزويد أسواق صقلية، وخاصة باليرمو ، وكانت ستجلب للمنظمة حوالي 300 ألف يورو.

وأشار إلى أنه تم نقل المعتقلين إلى السجن في تراباني وباليرمو، تحت تصرف المدعي العام في مارسالا، المسؤول عن الإقليم.

جدير بالذكر أنه من المهربين الذين تم توقيفهم:

1 . منير عبد الله المنصوري.. ليبي الجنسية

2 . حكيم مسعود منصوري.. ليبي الجنسية

3. أنتونينو بارتولوتا “51 عامًا”.. من باليرمو

4. كلوديني ساليرنو “40 عامًا”.. مواليد البرازيل ويعيش في باليرمو

5 . أليساندرو راكوغليا “36 عامًا”.. من باليرمو

6. خليل مزني

7. شاندوري وسيم

8. العشمي محمد احمد

9.محمد عبد الفتاح عوض الله

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