تمكنت تشكيلات عسكرية تونسية عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بجهة جنين, جنوب البلاد, وعلى الحدود الليبية, بعد إطلاق عيارات نارية تحذيرية من توقيف سيارتين دون لوحات منجمية, على متنهما خمسة أشخاص ومحملة بـ 42170 علبة سجائر بقيمة 127 ألف دينار.

وأفاد بلاغ لوزارة الدفاع التونسية, الجمعة, بأن العملية تمتإثر رصد تحركات مشبوهة داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة جنين.

كما تمكنت التشكيلات العسكرية التونسية في نفس المنطقة من العثور على 27 ألف علبة سجائر ملقاة على الأرض بقيمة 81 ألف دينار.

وقد تم تسليم الأشخاص وكامل المحجوز للمصالح الديوانية لإتمام الإجراءات القانونية.