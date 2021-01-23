بسبب الاعتقالات.. المعارضة التركية تتهم أردوغان بالتشجيع على العنف

وجّهت المعارضة التركية، اتهاماً ضد الرئيس رجب طيب أردوغان بالتشجيع على العنف، من خلال صمته على التجاوزات التي تحدث بحق المعارضين ومواصلة اعتقالهم.

من جانبه، طالب بهادير أردَمْ، نائب رئيس حزب “الخير” التركي المعارض بإطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي بتركيا، والمعتقل منذ أكثر من 4 سنوات، تنفيذًا لقرارات صادرة عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وأكد أردَمْ أن تركيا يتعين عليها تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية بموجب توقيعها على الاتفاقية.

واعتقل دميرتاش في نوفمبر 2016 مع شريكته في رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي آنذاك فيجان يوكسيكداغ بتهمة دعم أنشطة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا “منظمة إرهابية” وتعتقل قائده عبدالله أوجلان.

ويواجه دميرتاش تهماً تؤدي في حال إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.

بدوره، استنكر علي باباجان، رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم” التركي المعارض، صمت أردوغان حيال الاعتداءات التي طالت مؤخرًا قياديا معارضا، واثنين من الصحفيين.

وفي 15 يناير الجاري، وقعت 3 اعتداءات طالت سلجوق أوزداغ نائب رئيس حزب “المستقبل” الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو، وصحفي بجريدة “يني جاغ”، إلى جانب مقدم أحد البرامج التلفزيونية.

وذكر باباجان أن صمت أردوغان يعد أمرا خطيرا، فالرئيس التركي الذي يتحدث في كل الموضوعات، صمت هذه المرة، وهذا أمر خطير، حيث لا يمكن غض الطرف عن العنف بأي حال من الأحوال، مشدداً على أن التهديد والعنف جريمة، والتشجيع على العنف جريمة أيضا، ولا يمكن قبول مثل هذا الشيء في دولة قانون.

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