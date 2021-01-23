الغرياني يدعو “كتائب الثوار” بعدم ترك مصراتة لوحدها في جبهة بوقرين

أخبار ليبيا 24

طالب مفتي ليبيا المعزول من قبل مجلس النواب، الشيخ الصادق الغرياني، ما يسمى بـ كتائب الثوار في جميع مناطق ليبيا بأن يكون لهم وجود في جبهة بوقرين، لا أن تُترك مصراتة وحدها في تلك المنطقة.

وفي تصريح نشرته دار الافتاء الليبية التابعة لطرابلس، أعرب الغرياني عن أستغربه في أن يكون هناك نقص في المؤن وتأخر في المرتبات للذين يرابطون في جبهة بوقرين الواقعة شرقي مصراتة.

ودعا الغرياني الجهات المسؤولة في الدفاع والأركان تقديم الدعم الكامل لهم، كما دعا التجار وأصحاب الأموال أن يدعموا جبهة بوقرين من أموال الزكاة وغيرها، حتى تكون قوية، فهم في مواجهة عدو تدعمه دول بالمال وبالمرتزقة، على حد قوله.