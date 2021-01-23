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الغرياني يدعو “كتائب الثوار” بعدم ترك مصراتة لوحدها في جبهة بوقرين

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

طالب مفتي ليبيا المعزول من قبل مجلس النواب، الشيخ الصادق الغرياني، ما يسمى بـ كتائب الثوار في جميع مناطق ليبيا بأن يكون لهم وجود في جبهة بوقرين، لا أن تُترك مصراتة وحدها في تلك المنطقة.

وفي تصريح نشرته دار الافتاء الليبية التابعة لطرابلس، أعرب الغرياني عن أستغربه في أن يكون هناك نقص في المؤن وتأخر في المرتبات للذين يرابطون في جبهة بوقرين الواقعة شرقي مصراتة.

ودعا الغرياني الجهات المسؤولة في الدفاع والأركان تقديم الدعم الكامل لهم، كما دعا التجار وأصحاب الأموال أن يدعموا جبهة بوقرين من أموال الزكاة وغيرها، حتى تكون قوية، فهم في مواجهة عدو تدعمه دول بالمال وبالمرتزقة، على حد قوله.

 

 

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الصادق الغرياني طرابلس كتائب الثوار ليبيا

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  • سفه ما بعده سفه عند هذا العجوز الخارف ياجماعة الخير فهموه انه مافيش حاجه اسمها ثوره وثوار فيوم برنار ليفي شيط النار في حطب الدار لغرض هو فوق فهم الشباب الذين طاوعوا ليفي بالخروج علي القذافي مسكين بل مغفل كل من مازال يعتقد بوجود ثوار هي منذ البدايه فبراير 2011 لا وجود للثوار تم تضليل شباب ليبيين بحيث يقوموا برمي الحجاره علي المعسكرات لان اتفاق ليفي مع ساركوزي هي خلق ذريعه لمهاجمة القذافي لاسكات صوته المحرض لأفريقيا علي الانقلاب علي فرنسا وكان حلم القذافي يعمل شأن لأفريقيا كي يمجدوه الافارقه فليفي وسركوزي والغرب عموما كان يريد من القذافي ان يسحل الشباب ليرفعوا هم شعار حماية المدنيين (واللي في القلب في القلب يا أكنيسه) سيصدق الليبيين أننا بصدد حماية المدنيين وليس لإزاحة نظام القذافي من علي خارطه أفريقيا نهائيا وفي يوم 18 مارس أنطفأت ما اوهموكم بأنها ثورة 17 فبراير واستلمت بدالها ثورة الناتو في 19 مارس ولكن بعض الأغبياء مازال ماافاق من سكرته حتي يدرك انها لا وجود بالاساس لشئ اسمه ثورة 17فبراير فيه خديعة لخلق ذريعه والشباب الطائش اعطي من لا يدري الذريعه للغرب لكنس نظام القذافي

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