سياله يؤكد أهمية عودة سفارة كوريا الجنوبية للعمل من طرابلس

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم السبت خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا لي سانغ سو على أهمية عودة سفارة كوريا الجنوبية لممارسة أعمالها من العاصمة طرابلس في ظل الاوضاع الامنية المستقرة حاليا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سياله أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزارة بالعاصمة طرابلس على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا إلى مساهمة الشركات الكورية في مشاريع التنمية والبنية التحتية والكهرباء في ليبيا معربا عن أمله في عودتها قريبا لاستئناف أعمالها خاصة في مجالات الكهرباء والبناء وكذلك المساهمة في إعادة الإعمار بشكل عام .

ومن جانبه أعرب السفير عن تأييد بلاده لليبيا حكومة وشعبا فى سيرهم نحو تحقيق الأمن والإستقرار وأكد على رغبة الشركات الكورية في العودة واستئناف أعمالها وإنجاز المشاريع المتوقفة منذ فترة طويلة.