سفير إيران لسياله: مستعدون لمساعدة الوفاق لحل الأزمة الليبية

أكد سفير إيران الجديد لدى ليبيا محمد رضا رؤوف شيبانى يوم السبت خلال لقائه وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة لحكومة الوفاق من أجل حل الازمة الليبية وعودة الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب الليبي .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سفير إيران أكد خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس أنه سيبذل جهوده لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وتكثيف الزيارات وعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في اقرب وقت ممكن

من جانبه أكد سياله على عمق العلاقات التاريخية بين دولتي ليبيا وإيران مشيرا إلى اهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائى والشروع في إجراء الإتصالات وتبادل الزيارات خاصة على الصعيد الإقتصادي العام والخاص مثل الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال، وكذلك التشاور والتنسيق في المحافل الدولية .