بوريطة: المغرب حريص على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، السبت، أن بلاده توفر جميع الظروف للقاء الأطراف الليبية في بوزنيقة.

وشدد بوريطة في كلمة له خلال البيان الختامي لاجتماع بوزنيقة، على أن المغرب سيعمل بشكل دائم وبناء لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن بلاده حريصة على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأوضح بوريطة أن الاتفاق على فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا خطوة لها أهمية كبيرة.

وتابع بوريطة أن المغرب سيبقى دائما بجانب الليبيين لكنه لن يحل محلهم، مشددا على أن بلاده تحترم جميع الليبيين وتتمسك بأرضية اتفاق الصخيرات.

وأضاف بوريطة أن الحوار الليبي ملك لأصحابه والأمم المتحدة تعد عاملاً مساعداً، مؤكدا أن المادة 15 شديدة الأهمية والتفاهم حول المركزي الليبي جوهري.

وشدد بوريطة على أن المغرب لن ينخرط في أي تفاهمات بشأن ليبيا دون وجود الليبيين، مؤكدا على أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب.

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