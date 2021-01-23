ضبط طنّيْن من السجائر المهربة في المياه الإقليمية بين ليبيا وإيطاليا

كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، عن ضبط طنّيْن من السجائر المُهرّبة في المياه الإقليمية بين ليبيا وإيطاليا.

وأوضحت المصادر، أنه تم اعتقال 9 أشخاص في إطار عملية نفذتها الشرطة المالية في باليرمو ومجموعة النيران الصفراء الجوية والبحرية بالقرب من ساحل تراباني، وتم ضبط المهربين على متن زورق وقارب صيد طوله 20 مترًا، كان متجهًا من لامبيدوزا إلى مازارا ديل فالو.

وقالت المصادر إن السفينة الأم كانت محاطة بزورق آلي سريع طوله 9 أمتار على حافة المياه الإقليمية وحمل أكثر من طنّيْن من السجائر، وبعد إعادة الشحن؛ أبحر قارب الصيد باتجاه السواحل الليبية، بينما كان الزورق يتجه إلى صقلية.

وتم العثور على 3 أشخاص من سكان باليرمو على متن الزورق، و6 تونسيين وليبيين ومصريين على متن قارب الصيد، إضافة إلى 60 ألف يورو نقدًا كانت مُخبأة خلف لوحة في غرفة المحرك، وتم اقتياد القاربين إلى ميناء مازارا ديل فالو.

ولفتت المصادر، إلى أن السجائر المضبوطة كانت مخصصة لتزويد أسواق صقلية، وخاصة باليرمو ، وكانت ستجلب للمنظمة حوالي 300 ألف يورو، مشيرة إلى أنه تم نقل المعتقلين إلى السجن في تراباني وباليرمو، تحت تصرف المدعي العام في مارسالا، المسؤول عن الإقليم.

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