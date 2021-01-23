بعيو: الإعلام الوطني سيخدم المشاركة في الانتخابات

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو أن برنامج عمل الإعلام الوطني سيكون خدمة التوجه الوطني والشعبي إلى الانتخابات .

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “المؤسسة الليبية للإعلام والقنوات والإذاعات والصحف والمواقع التابعة لها، مملوكة للشعب الليبي كله، ومُمولة من خزانته مالاً حلالاً طيباً ليس فيه شبهة حرام ولا ارتزاق، لهذا لن تدخل في أي استقطابات سياسية ولا صراعات سلطوية بين أطراف الحوارات والخلافات”.

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وأضاف بعيو “اعتباراً من 1 فبراير سيكون برنامج العمل الإعلامي الرئيسي والشامل لإعلامنا الوطني بإذن الله، خدمة التوجه الوطني الشعبي إلى الإنتخابات التي تحددت في الأسبوع الأخير من الشهر الأخير ديسمبر 2021”.

وأردف بعيو “سنعمل عبر الإعلام الوطني إعلام السلام على توعية المواطن بأهمية وحيوية أن يشارك في الإستفتاء على الدستور إن تم التوافق على ذلك، وفي الانتخابات العامة وقد تم الاتفاق عليها وصارت هي برنامج العمل الرئيسي وشبه الوحيد لأي سلطة ستنبثق عن ملتقى الحوار الوطني، فبدون تسجيل كل الليبيين بالغي السن القانونية بسجلات الناخبين، ودون ذهاب كل الليبيين المقيدين بسجلات الناخبين إلى صناديق الإقتراع لن تتأسس السلطة الوطنية على الشرعية، ولن يستعيد الشعب حقه الأساسي والمطلق باعتباره المصدر الوحيد للشرعية، وستقوم سلطات أمر واقع تحكم دون شرعية ولا مشروعية، وتبقى صناديق الذخيرة حيث هي الآن بديلاً عن صناديق الانتخابات، وعندها وإذا تقاعس الشعب عن ممارسة حقه وأداء واجبه فلا يلومنّ إلا نفسه وسيكون هو الخاسر الأكبر والوحيد”.

وأردف بعيو “هذا الواقع البائس ليس قدراً مقدورا، والتغيير يبدأ من الوعي بحقائق التحديات، وتقوية الإرادة لمواجهة وتجاوز عوائق التقدم، وصولاً إلى تكوين إدارة الدولة بسلطاتها المنتخبة ومؤسساتها المنضبطة، والإعلام أداة رئيسية من أدوات المشروع الوطني الشامل، الذي تأخر كثيراً ولابد أن يتأسس، وبه تتأسس الدولة المنشودة، وتترسخ الديمقراطية الموعودة، وتتحقق التنمية المنشودة”.