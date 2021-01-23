شوايل : الدستور محل خلاف و الصراع في ليبيا من أجل السلطة والمال

أكد وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل أن اللجنة الاستشارية تبحث عن قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، مبدياً استغرابه لظهور مسألة الدستور خاصة أنه تم انتخاب أشخاص من قبل الشعب لوضع الدستور لمدة شهرين وليس لـ 6 سنوات.

وقال شوايل، إن هناك بعض المواد بالدستور عليها خلاف كبير جداً، مؤكداً أنه يجب قبل طرح الدستور للانتخاب والتصويت عليه أن يتم تلقيحه ليكون على مستوى طموحات الشعب الليبي.

ولفت شوايل، إلى أن ليبيا لديها دستور الـ 51 وتستطيع تنقيحه ولديها أيضاً الإعلان الدستوري محل النقاش، فالمرحلة القادمة خطيرة والقضية قضية وطن هناك جهة تريد فرض هذا الدستور بما لديه من مشاكل، معتبراً أنه في حال تنفيذ نتائج لجنة 5+5 ستنتهي كل المشاكل في ليبيا.

وأشار شوايل إلى أن هناك مجموعة من التيارات السياسية و التنظيمات ليست بسيطة ترفض كل من لديه ثقافة سياسية، مشدداً على أن الصراع في ليبيا هو من أجل السلطة والمال وليس من أجل الوطن، كما أن التعديلات تأتي من خارج ليبيا.

وأكد شوايل، أن هناك دول هي من تدير العملية السياسية وهناك بعض الأشخاص مجرد ما يحصل تقارب بين الشعب الليبي تصدر له أوامر وتعليمات بالتحرك، فليبيا الآن جزء منها محتل وكل شيء فيها انهار تماماً، لذا فهناك حاجة إلى الدولة المستقرة لكنها لن تأتي بهذه الاجراءات المستعجلة و المشبوهة.

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