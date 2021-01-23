خلال اجتماعه بـ”سيالة”.. السفير الإيراني الجديد: مستعدون لمساعدة “الوفاق” في حل الأزمة الليبية

اجتمع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع سفير جمهورية إيران الإسلامية الجديد محمد رضا رؤوف شيبانى.

وبحسب بيان أصدرته خارجية الوفاق، اليوم السبت، رحب “سيالة” بالسفير شيبانى مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية والإسلامية بين دولة ليبيا وإيران.

وأشار “سيالة” إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائى والشروع في إجراء الاتصالات وتبادل الزيارات خاصة على الصعيد الاقتصادي العام والخاص مثل الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال، وكذلك التشاور والتنسيق في المحافل الدولية .

ومن جانبه أبدى السفير الإيرانى استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة لحكومة الوفاق من أجل حل الأزمة الليبية وعودة الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب الليبي .

وأعرب السفير عن سعادته للعمل كسفير لبلاده بدولة ليبيا وأنه سيبذل جهوده لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وتكثيف الزيارات وعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن .