النجار: لقاح كورونا سيكون متوفرا في ليبيا خلال مايو المقبل

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن المركز انهى الإجراءات لضمان حجز كمية تقدر بحوالي 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص.

وكشف النجار في تصريحات صحفية أن اللقاحات ستتوفر عبر آلية “كوفاكس” الدولية التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، والتي من المتوقع أن تقوم توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تشمل 190 دولة في العالم، ومن المخطط لإنتاج وتوزيع ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حول العالم حتى نهاية العام الجاري

وأضاف مدير المركز الوطني أن وصول اللقاحات إلى ليبيا لن يكون قبل أربعة أشهر، لافتا إلى أنه جرى استبعاد لقاح شركة “فايزر” لحاجته لدرجة حرارة 70 تحت الصفر، وهو ما لا يتوفر في ليبيا.

ونوه النجار إلى أنه ليس هناك دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من كورونا في ليبيا، موضحا أن الوضع الوبائي في ليبيا هادئ نسبيا مقارنة بما تشهده الدول الأوروبية من ظهور موجة ثانية للفايروس.

يذكر أن الوضع الوبائي في ليبيا ارتفع في الآونة الأخيرة يشهد ارتفاعا في عدد الإصابات وازدحاما في مراكز العزل وارتفاعا قليلا في نسب الوفيات.