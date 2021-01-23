السراج: انتخابات البلديات أكدت قدرتنا على إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، تطلعه إلى إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل ، مشيدا بـ الانتخابات التي أجرتها البلديات وتواصل استكمالها في ظل ظروف صعبة.

و أضاف السراج أن البلديات أثبتت قدرة الحكومة على الإيفاء بهذا الاستحقاق على مستوى البلاد كلها، لافتا إلى أن ليبيا تتطلع إليه بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021.

تصريحات السراج جاءت خلال مشاركته صباح السبت في احتفال بلدية طرابلس بمرور مئة وخمسين سنة على تأسيسها، موضحا أن بلدية طرابلس تمكنت من تجاوز الكثير من الأزمات والعقبات والمختنقات.

و أوضح السراج أن طرابلس تصلها ارتدادات الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، متمنيا أن تتجه بلدية طرابلس وكافة بلديات ليبيا، لعقد ملتقيات علمية تتولى إعداد بحوث تؤرخ وتوثق تاريخ البلديات وتوضح مدى أصالتها.

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