كوبيتش وبوغدانوف يبحثان تطورات الوضع في ليبيا

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيتش” مكالمة هاتفية مع نائب وزير الخارجية الروسي “ميخائيل بوغدانوف” بحث معه خلالها تطورات الوضع في ليبيا والمنطقة.

ونقلت ، وكالة “سبوتنيك” عن بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن المباحثات بين “بوغدانوف” و”كوبيتش” جرت أمس الجمعة عبر الهاتف بمبادرة من الأخير، وأكدا فيها أهمية مواصلة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع التسوية إلى الأمام.

وبحسب بيان الخارجية الروسية فقد اتفق “كوبيتش” و”بوغدانوف” على أهمية إقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى ذات النفوذ في ليبيا.

وكان مجلس الأمن قد وافق على تعيين السلوفاكي يان كوبيتش مبعوثا للأمم المتحدة للدعم في ليبيا منتصف يناير الجاري بعد نحو عام من استقالة اللبناني غسان سلامة وتولي نائبته الأمريكية ستيفاني وليامز منصب المبعوث الأممي بالإنابة.