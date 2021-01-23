تسجيل 72 إصابة بفيروس كورونا و5 حالات شفاء في زليتن

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا ببلدية زليتن، تسجيل 72 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، و5 حالات شفاء.

وبحسب بيان اللجنة على صفحة “الفيسبوك” الرسمية، أوضحت أن المختبر المرجعي زليتن أخذ 204 مسحات أنفية، أظهرت نتيجة تحليلها سلبية 78 عينة، بينما تأكدت إصابة 51 شخصًا من البلدية و20 من خارج البلدية، وحالة مكررة لم تشفَ بعد.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن تسجيل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1043 حالة، ووفاة 21 شخصا، وذلك وفقا للتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 21 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (309).

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه أمس الجمعة، أنه استلم عدد (3916) عينة موزعة على المختبرات التالية : (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1410) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (900) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (240) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (203) عينة – .مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (144) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (115) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (13) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (156) عينة – .مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة عدد (224) عينة – .مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (155) عينة – مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (133) عينة – المختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (35) عينة – مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (188) عينة).