في اجتماعات بوزنيقة.. الرعيض يوضح توزيعات المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة

قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض، إن وفدي مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة اتفقا على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.

وبحسب تصريحات الرعيض إلى «بوابة الوسط»، يتولي إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، و إقليم فزان منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد، والمنطقة الغربية منصبي النائب العام وديوان المحاسبة.

تشكيل فرق عمل مصغرة لاتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية

جاء ذلك بعدما اتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والدولة في الاجتماع المنعقد في المغرب، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي عدد من المناصب السيادية.

وتشمل المناصب السيادية المقصودة «محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، رئيس ديوان المحاسبة ونائبه، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات»، وذلك وفقًا للمعايير المتوافق عليها.

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