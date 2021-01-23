دراه : حفتر أفشل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية

حمل الهادي دراه، الناطق باسم ما يعرف بـ غرفة عمليات سرت –الجفرة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، البعثة الأممية مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن حفتر لا يريد استقرار المنطقة وأمنها.

و أوضح دراه أن الأمم المتحدة رعت اتفاق وقف إطلاق النار ولم تستطع عبر مجلس الأمن الدولي إجبار المرتزقة على مغادرة الأراضي الليبية ، لافتا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة واضح وصريح، ويشير إلى سحب المرتزقة، ونزع الألغام، ثم فتح الطريق الساحلي، وعودة القوات إلى ثكناتها العسكرية.

وأكد دراه أن الأمم المتحدة وممثلي الدول الكبرى لم يقدموا أي ضمانات لالتزام حفتر حال تم فتح الطريق الساحلي وعادت القوات إلى ثكناتها العسكرية ، مشيرا إلى أن غرفة عمليات سرت الجفرة أبلغت الأمم المتحدة بقدرة خبراء قوات الوفاق على نزع الألغام إذا تحصلوا على الخرائط الكاملة للألغام في الأحياء المدنية والطريق الساحلي والمنشآت الحيوية، وتنازلت لتحقيق المصلحة العامة عن تنفيذ الطرف الآخر لهذا الشرط في الاتفاق على حد قوله.

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