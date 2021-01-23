أبو ليفية: مشاورات بوزنيقة تهدف إنهاء الانقسام الصراع على الحكم في ليبيا

قال عضو وفد ما يسمى بمجلس الدولة في اجتماع بوزنيقة، عمر أبو ليفية، إن استئناف المشاورات في بوزنيقة يأتي وسط أجواء إيجابية وتفاؤل باعتبار ما تم تحقيقه في مسارين من المفاوضات الليبية هما مسار توحيد واختيار السلطة التنفيذية والمسار الدستوري.

وأعرب أبو ليفية، في تصريحات صحفية، عن أمله في استكمال هذا التقدم نحو حل الأزمة بتوافق حول المناصب السيادية.

وأشاد أبو ليفية بالدور الإيجابي للدبلوماسية المغربية والمساعي الهادفة إلى إنهاء الانقسام والفوضى والصراع على الحكم في ليبيا.

وطالب أبو ليفية بمراعاة التوزيع الجغرافي والسياسي والعمل على تثبيت أركان الدولة من خلال اجتماع بوزنيقة.

وكان البيان الختامي لاجتماع بوزنيقة قد أكد، اليوم السبت، على الاتفاق حول تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا، بالإضافة إلى الاتفاق على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

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