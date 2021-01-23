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السراج يُعلّق على الانتخابات العامة.. ويشيد بتجربة البلديات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في الذكرى الـ 150 لتأسيسها، أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن بلدية طرابلس لم تكن معزولة عما يجري حولها، مشيدا بفاعليتها في نهضة البلاد وما مرت به من تجارب خلال حقب تاريخية منذ تأسيسها في ديسمبر عام 1870.

وأشار السراج، خلال مشاركته في احتفالية تأسيس البلدية، إلى أهميتها كونها قاعدة اللامركزية وقدرتها على تحسس احتياجات مواطنيها وخياراتهم التنموية، مشيدا بالانتخابات التي أجرتها البلديات ومواصلة استكمالها في ظل ظروف صعبة، مبينا أنها أثبتت قدرة الليبيين على الإيفاء بهذا الاستحقاق على مستوى ليبيا وهو ما يتطلعون إليه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 من ديسمبر من هذا العام.

وعبر السراج عن أمله في أن تتجه بلدية طرابلس وكافة البلديات لعقد ملتقيات علمية تتولى إعداد بحوث تؤرخ وتوثق تاريخ البلديات وتوضح مدى أصالة وتحضر المدن.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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