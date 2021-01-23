وفدا النواب والدولة يشكلان فريقا لتشكيل المناصب السيادية

أعلن وفد مجلسي النواب والدولة عن تشكيل فريق عمل مصغر لاتخاذ الخطوات اللازمة بشأن شاغلي المناصب السيادية ومن بينها محافظ المصرف المركزي ورؤساء كل من هيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات.

وأوضح البيان الختامي أن فريق العمل سيتولى تصميم نماذج الترشح ودعوة المترشحين وضمان مطابقة الترشيحات للشروط والمعايير، واستقبال نماذج الترشح في الفترة ما بين السادس والعشرين من يناير حتى الثاني من فبراير القادم.

وأوصى البيان بضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن التوزيع العادل لكافة المناصب السيادية، على أن يتم تطبيق التشريعات النافذة فيما يخص المحكمة العليا والنائب العام، مشيرا إلى أن هذه التعيينات تنتهي بانتهاء المرحلة التمهيدية.

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