‎«السراج» لـ 4 سفراء جدد: سعيد باستلام أوراقكم ونأمل من دولكم التعاون

‎اعتمدت حكومة الوفاق، اليوم السبت، أوراق أربعة سفراء جدد لدى ليبيا، في احتفالية حضرها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، تسلم السراج أوراق اعتماد السفير نرمين مشينوفيتش، سفيرًا مفوضًا وفوق العادة لجمهورية البوسنة والهرسك، والسفير لي سانغ سو سفيرًا مفوضًا وفوق العادة لجمهورية كوريا، والسفير ألفريد جاكوب سفيرًا فوق العادة لجمهورية رواندا، والسفير محمد رضا رؤوف شيباني سفيرًا فوق العادة ومفوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

‎وألقى السفراء المعتمدون كلمات للمناسبة، نقلوا خلالها تحيات قادة دولهم، وعبروا عن شكرهم على حسن الاستقبال والضيافة وقبول أوراق اعتمادهم.

وأكد السفراء الجدد عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا، ودعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار، معبرين عن تطلعهم للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

ورحب السراج بالسفراء الجدد، معربًا عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم، مثمنًا مواقف دولهم الداعمة للمسار الديمقراطي، ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

‎وأعرب عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم.