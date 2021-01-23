إيرادات النفط في ليبيا تسجل مستويات قياسية في ديسمبر الماضي بـ1.115 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تحقيق مستويات قياسية بمليار و115 مليونا و210 آلاف دولار، من إيرادات بيع النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، خلال في شهر ديسمبر الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن الإيراد العام لشهر ديسمبر الماضي، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات سيتم ايداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، تمشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول حاليا.

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وأوضح البيان أن هذه الإيرادات لاتتضمن الضرائب والإتاوات، كما أن هناك مدفوعات تمت تخص مشتريات الغاز الطبيعي للسوق المحلية من شركاء شركة الواحة للنفط التي بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، إن المؤسسة «كافحت» مع شركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها طيلة الأشهر الماضية، لتحقيق هذا الدخل من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية، مشيرا إلى أن صادرات شهر يناير ستنخفض لأسباب تخفيض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميا، وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وبحسب صنع الله، تسعى فرق الصيانة إلى تقليص المدة المتوقعة للحدود الدنيا، «كل بسبب غياب الميزانيات المتعلقة بصيانة أصول المؤسسة الامر الذي ينعكس سلبا على ايرادات شهر يناير الجاري».

وأضاف “بالرغم من التخبط والبيروقراطية من بعض دوائر اتخاذ القرار في الدولة، في شان تسييل الميزانيات الملحة، التي مازالت عالقة حتى الآن»، إلا أن المؤسسة ستتعامل مع التحديات انطلاقا من شعورها بالمسئولية تجاه المواطن البسيط، مضيفا «تحث مؤسسات الدولة الاخرى على التحلي بروح المسؤولية وتنفيذ التدابير الحكيمة خدمة للوطن».

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