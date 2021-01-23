مصدر من بوزنيقة: الاتفاق على توزيع المناصب السيادية وفق توزيع جغرافي محدد

أكد مصدر من اجتماع بوزنيقة، السبت، أن الحوار الليبي- الليبي بين وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة في بوزنيقة أفضى إلى نتائج مهمة، مضيفا أنه تم الاتفاق على توزيع المناصب السيادية وفق توزيع جغرافي محدد.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لتلقي الترشيحات وفق آليات ومعايير محددة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق أيضا على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

وتابع المصدر أن المنطقة الشرقية ستتولى منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بينما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبا المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافحة الفساد، مبينا أن المنطقة الغربية ستتولي مناصب رئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات والنائب العام.

وقال المصدر إن منصب محافظ المصرف المركزي الليبي طال الحديث حوله خلال جلسات الحوار لتباين الرؤى حول هذا المنصب.

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