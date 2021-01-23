«النمروش» يبحث التعاون العسكري مع الرئيس التشادي

قال صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، إنه بحث مع الرئيس التشادي إدريس دبي، التعاون في حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية – التشادية.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، أن «النمروش» زار اتشاد صباح اليوم، للقاء الرئيس التشادي ووزير الدفاع محمد إبالي صالح، «ضمن الجهود؛ لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة»، حسب زعمها.

ووفق البيان، بحث اللقاء أسس تعزيز وتطوير التعاون بين وزارتي الدفاع الليبية والتشادية، وآليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية – التشادية، والتعاون من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكد الرئيس دبي، خلال اللقاء، أن جمهورية تشاد تدعم السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.