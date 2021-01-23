النجار: أنهينا إجراءات حجز حوالي 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أن المركز أنهى إجراءات ضمان حجز كمية تقدر بحوالي 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص.

وأكد النجار أن اللقاحات ستتوفر عبر آلية “كوفاكس” الدولية التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، والتي من المتوقع أن تقوم توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تشمل 190 دولة في العالم، ومن المخطط لإنتاج وتوزيع ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حول العالم حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف النجار أن وصول اللقاحات إلى ليبيا لن يكون قبل أربعة أشهر، لافتا إلى أنه جرى استبعاد لقاح شركة “فايزر” لحاجته لدرجة حرارة 70 تحت الصفر، وهو ما لا يتوفر في ليبيا.

وقال النجار، إنه ليس هناك دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من كورونا في ليبيا، موضحا أن الوضع الوبائي في ليبيا هادئ نسبيا مقارنة بما تشهده الدول الأوروبية من ظهور موجة ثانية للفيروس.

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