نورلاند يتثني على «شجاعة» أعضاء «5+5» ويدعو إلى فتح الطريق الساحلي

قال سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، السبت، إن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» برهنوا «على قدر كبير من الشجاعة والنبل في دفاعهم عن مطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لاتفاق شهر أكتوبر لوقف إطلاق النار».

واعتبر في بيان، إنه «آن الأوان لكي يُظهر السياسيون نفس القدر من القناعة من خلال معالجة القضايا التي حالت دون فتح الطريق الساحلي والسماح بإعادة فتح هذا الطريق المهم لمصلحة الليبيين واستقرار ليبيا».

وحثّ الليبيين على «دعم منتدى الحوار السياسي الليبي لإكمال عمله»، وعبر عن شعوره بـ«الارتياح» مع بدء مُهلة الأسبوع الواحد لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء، والتي تنتهي في 28 يناير، وأكد أن «أمام ليبيا فرصة لإحراز تقدم حقيقي يُتوّج بانتخابات في شهر ديسمبر من هذا العام».

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