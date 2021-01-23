الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بليبيا تعلن دعمها للجنة 5+5 وتطالب بإخراج المرتزقة

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اجتمعت مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) 20 يناير الجاري.

وأضافت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن الرئاسة المشتركة أشادت بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حتى الآن واستمرارهم في العمل على نحو متكاتف دعماً للشعب الليبي.

وأوضح البيان أن المشاركين جددوا التأكيد على التزامهم الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر 2020 مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وتابع البيان أن الرئاسة المشتركة حثت القادة السياسيين الليبيين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار وإعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين الهيشة الجديدة وسرت بالإضافة إلى الإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وأشار البيان إلى أن الرئاسة المشتركة أكدت مجدداً التزامها بتيسير عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من خلال تعزيز التعاون والدعم المستمر للعملية السياسية.

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