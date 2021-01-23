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كجمان يتحصل على الدكتوراه عن أطروحة حول الحرية الأكاديمية في الجامعات الليبية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تحصل المدير التنفيذي لجمعية واعتصموا الخيرية أحمد كجمان على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عن أطروحة بعنوان ( الحرية الأكاديمية في الجامعات الليبية – رؤية مستقبلية لما بعد الأزمة ).

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وقال كجمان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إنه تحصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة، تخصص إدارة تربوية.

وأعرب كجمان عن أمله في أن تخدم الأطروحه قطاع التعليم الجامعي في ليبيا مقدما شكره لليبيا معربا عن أمله في أن تنعم بالأمن والاستقرار. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • لوحها فالكناسة – يا مريض – كلام فارغ ماذا يعني حرية أكاديمية فالجامعات الليبية .!!! يا مريض .؟!!
    انت مريض –
    الجامعات اللببية ما تراجيش في مريض يتكلم عن أشياء لا يفهمها –
    يوجد امّنً عام داخل الجامعات الليبية يحافظ على الزِّي الجامعي والقانون الجامعي والامن الاخلاقي هناك – يا مريض …
    وهذه أشياء تتعلق بالامن والشءون الاسلامية اللببية –
    الفترة الماضية لو ما عندكش علم يا أكاديمي – لقوا تجار مخدرات طلبة وطالبات واصحاب مقاهي مدمنين فالجامعات الي تبي تحررهم يا مريض …!!!

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