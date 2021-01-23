كجمان يتحصل على الدكتوراه عن أطروحة حول الحرية الأكاديمية في الجامعات الليبية

تحصل المدير التنفيذي لجمعية واعتصموا الخيرية أحمد كجمان على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عن أطروحة بعنوان ( الحرية الأكاديمية في الجامعات الليبية – رؤية مستقبلية لما بعد الأزمة ).

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وقال كجمان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إنه تحصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة، تخصص إدارة تربوية.

وأعرب كجمان عن أمله في أن تخدم الأطروحه قطاع التعليم الجامعي في ليبيا مقدما شكره لليبيا معربا عن أمله في أن تنعم بالأمن والاستقرار.