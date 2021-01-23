نورلاند: ليبيا أمامها فرصة لإحراز تقدم حقيقي يُتوّج بالانتخابات في ديسمبر 2021

قال السفير الأمريكي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند، السبت، إن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) برهنوا على قدر كبير من الشجاعة والنبل في دفاعهم عن مطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف نورلاند في بيان عبر الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية لدي ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنه قد آن الأوان لكي يُظهر السياسيون نفس القدر من القناعة من خلال معالجة القضايا التي حالت دون فتح الطريق الساحلي والسماح بإعادة فتح هذا الطريق المهم لمصلحة الليبيين واستقرار ليبيا.

وحثّ نورلاند الليبيين على دعم منتدى الحوار السياسي الليبي لإكمال عمله، معربا عن ارتياحه مع بدء مُهلة الأسبوع الواحد لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء، والتي تنتهي في 28 يناير الجاري.

وأكد ريتشارد أن ليبيا أمامها فرصة لإحراز تقدم حقيقي يُتوّج بالانتخابات في ديسمبر 2021.

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