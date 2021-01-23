ظريف: احفظوا للقضاء هيبته بعيدا عن المحاصصه

دعا المناشط السياسي مرعي ظريف رجال القضاء في ليبيا لرفض المحاصصة فيما يتعلق بالمناصب القضائية حفاظا على هيبة القضاء الليبي.

وقال ظريف في توينة له بموقع “فيسبوك” “نعول على الحصن الحصين والملاذ الأخير رجالات القضاء في ليبيا لرفض مهزلة المحاصصة في بوزنيقة على الأقل فيما يخصهم” مضيفا احفظوا للقضاء هيبته”.

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وكانت مصادر إعلامية أكدت أن أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركين في مباحثات بوزنيقة اتفقوا على توزيع المناصب السيادية على أساس جغرافي مبينة أنه جرى التوافق على تولي المنطقة الجنوبية منصبي رئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافة الفساد فيما تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وتتولى المنطقة الغربية مناصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة.