السفير الأمريكي: أعضاء اللجنة العسكرية دافعوا بشجاعة عن مطالب الشعب بمغادرة القوات الأجنبيةالسفير الأمريكي: أعضاء اللجنة العسكرية دافعوا بشجاعة عن مطالب الشعب بمغادرة القوات الأجنبية

قال السفير الأمريكي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) برهنوا على قدر كبير من الشجاعة والنبل في دفاعهم عن مطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف نورلاند في بيان اليوم السبت، نشرته السفارة الأمريكية لدي ليبيا ، أنه قد آن الأوان لكي يُظهر السياسيون نفس القدر من القناعة من خلال معالجة القضايا التي حالت دون فتح الطريق الساحلي والسماح بإعادة فتح هذا الطريق المهم لمصلحة الليبيين واستقرار ليبيا.

وحثّ نورلاند الليبيين على دعم منتدى الحوار السياسي الليبي لإكمال عمله، معربا عن ارتياحه مع بدء مُهلة الأسبوع الواحد لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء، والتي تنتهي في 28 يناير الجاري، مؤكدا أن ليبيا أمامها فرصة لإحراز تقدم حقيقي يُتوّج بالانتخابات في ديسمبر 2021.