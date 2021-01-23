الانتخابات البلدية: 43% نسبة المشاركة في القرة بوللي

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في القرة بوللي 43%، على ما أعلنت، السبت، اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن نسبة المشاركة في الاقتراع المحلس في البلدية توزيعت بواقع 80% رجال و20% نساء.

– الناخبون في القرة بوللي يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار المجلس البلدي

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالسة المحلية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام المصوتين في الانتخابات المحلسة في بلدية القرة بوللي منذ التاسعة صباحا. وأشارت إلى أن عدد المسجلين للمشاركة في هذه الانتخابات بلغ 14 ألفا و171 ناخبا، منهم عشرة آلاف و58 رجلا، وأربعة آلاف و113 سيدة، موزعين إلى نحو 12 مركزا انتخابيا، يختارون من يمثلهم في المجلس البلدي.

ولفتت إلى أن عدد المحطات الانتخابية يصل إلى 36 محطة، والقوائم المترشحة تسع قوائم، والنساء المترشحات تسع أيضا، فيما يبلغ عدد ذوي الإعاقة من الثوار سبعة، والمراقبين 72، وخمس منظمات مراقبة.

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