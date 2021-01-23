أردوغان: الطائرات المسيرة التركية غيرت الواقع في ليبيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن الطائرات المسيرة العسكرية التركية غيرت الواقع في كل من ليبيا وإقليم قره باخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

وأضاف أردوغان، في كلمة خلال مراسم إنزال فرقاطة “إسطنبول” في البحر، أن الطائرات من دون طيار التركية غيرت المجريات على الأرض بالكامل في ليبيا، لافتا إلى أنها غيرت الوقائع على الأرض مؤخرا في قره باخ خلال النزاع الذي استمر 44 يوما بين أذربيجان وأرمينيا.

وتابع أردوغان أن تركيا أصبحت واحدة من 10 دول تصمم وتصنع سفنها الحربية، مبينا أن الفرقاطات التركية تتمتع بقدرات الدفاع الجوي والاشتباك مع السفن الأخرى وضد الغواصات إلى جانب قدرتها على تأدية مهام خفر السواحل والاستطلاع وتحديد الأهداف والتحليل والإنذار المبكر وعمليات الدفاع عن الموانئ والقواعد العسكرية.

وأوضح أردوغان أن تركيا تحتل مكانا بين أول 3 أو 4 دول عالميا في قطاع إنتاج الطائرات المسيرة بمختلف أنواعها.

وتعتبر تركيا أكبر داعم خارجي لقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا.

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