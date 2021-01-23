البعثة الأممية تهنئ ناخبي القرة بوللي وتشيد بجولة الإعادة في سواني بن آدم

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، سكان القره بوللي على مشاركتهم في انتخابات المجلس البلدي، مشيدة بجهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتنفيذها انتخابات «آمنة وبطريقة احترافية».

ورحبت البعثة في بيان، بجولة الإعادة في مركزي اقتراع في سواني بن آدم لانتخابات 7 يناير، مؤكدة أهمية «الشفافية والنزاهة في كل انتخابات المجالس البلدية، لضمان إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة لجميع الناخبين الليبيين، وخاصة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة».

– الانتخابات البلدية: 43% نسبة المشاركة في القرة بوللي

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في القرة بوللي 43% موزعة بواقع 80% رجال و20% نساء، على ما أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

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