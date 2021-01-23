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341 حصيلة إصابات «كورونا» في الكفرة منذ بداية الوباء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة منذ بداية الوباء إلى 341 حالة ، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة جديدة، السبت.

وتسلم فرع المركز في الكفرة من فريق الرصد والتقصي عينتين للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية عينة، وإيجابية الأخرى، وفق ما نشرت اللجنة الاستشارية الطبية العليا فرع الكفرة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

– إصابتان جديدتان و5 حالات شفاء من «كورونا» في الكفرة

ومن بين 341 إصابة مؤكدة، فهناك 290 حالة شفاء، وسبع حالات نشطة، فيما توفي 44 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا لاول مرة مارس الماضي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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