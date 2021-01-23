العبيدي يهاجم ضابطي سجن.. ويواجه تهما جديدة

وجهت السلطات البريطانية اتهامات لهاشم العبيدي المتهم بدعم شقيقه سلمان مُنفذ تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي، فيما يتعلق بهجوم على ضابطي سجن.

وأفاد مصدر لـ”218″، أن تهمة العبيدي هي “الاعتداء على ضابط”، في سجن الملك بيلمارش، وهو سجن للرجال من الفئة “أ” في ثاميسميد، جنوب شرق لندن.

وأوضح المصدر أن حادثة الاعتداء شارك فيها السجين أحمد حسن، البالغ من العمر 21، والذي يقضي مدى الحياة لمحاولته تفجير قطار مترو في بارسون جرين، وأيضا متطرف آخر مدان وهو محمد سعيد، 22 عامًا.

ووجهت إلى السجناء الثلاثة تهمة التسبب في أذى بدني فعلي لعضو في السجن بينما اتهم العبيدي أيضًا بالاعتداء على ضابط سجن ثان، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة بروملي الجزئية في 7 أبريل للرد على الاتهامات.

وأشار المصدر إلى أن الحادث وقع في سجن بيلمارش بعد أسابيع فقط من إدانة العبيدي بقتل 22 شخصًا في هجوم مانشستر أرينا 2017.

كان هشام العبيدي يقيم في طرابلس مع عائلته في 22 مايو 2017 عندما فجر شقيقه الأكبر سلمان نفسه خلال حفل أريانا غراندي

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