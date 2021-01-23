مسلحون تابعون ل”االوفاق” يعتدون على منازل مواطنين بمدينة ترهونة

أعلنت مصادر محلية، أن مجموعة من المسلحين تابعين لمليشيات داعمة لحكومة الوفاق غير المعتمدة اعتدوا على منازل مواطنين بمدينة ترهونة.

وأقدم مسلحو المليشيات، على إحراق منازل المؤيدين للجيش في ترهونة والاعتداء على النساء بالضرب، وتعرضت منازلهم للتخريب وإشعال النار فيها.

وأكدت المصادر أن المهاجمين هم من عناصر المليشيات ومتظاهرون من ذوي قتلى الإخوان والمليشيات في حربها ضد الجيش ضمن حراك يعرف بـ”مظاهرات السبت الأسود”.

ونوهت المصادر إلى أنه توفي إثر الاعتداءات شيخ مسن يدعى مصطفى فاندي بسبب جلطة دماغية بعد اقتحام منزله والاعتداء بالضرب والإهانة عليه من قبل هذه المسلحين.

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