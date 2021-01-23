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مسلحون تابعون ل”االوفاق” يعتدون على منازل مواطنين بمدينة ترهونة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت مصادر محلية، أن مجموعة من المسلحين تابعين لمليشيات داعمة لحكومة الوفاق غير المعتمدة اعتدوا على منازل مواطنين بمدينة ترهونة.

وأقدم مسلحو المليشيات، على إحراق منازل المؤيدين للجيش في ترهونة والاعتداء على النساء بالضرب، وتعرضت منازلهم للتخريب وإشعال النار فيها.

وأكدت المصادر أن المهاجمين هم من عناصر المليشيات ومتظاهرون من ذوي قتلى الإخوان والمليشيات في حربها ضد الجيش ضمن حراك يعرف بـ”مظاهرات السبت الأسود”.

ونوهت المصادر إلى أنه توفي إثر الاعتداءات شيخ مسن يدعى مصطفى فاندي بسبب جلطة دماغية بعد اقتحام منزله والاعتداء بالضرب والإهانة عليه من قبل هذه المسلحين.

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قناة ليبيا 24

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  • كادت ان تقوم في الغرب الليبي دوله مدنيه لولا عصابه أجراميه مكونه من صيّع وهرابه وحراميه هاجمت العائلات الترهونيه لولا صعاليك فسقه وفجار اشعلوا النار في حطب الدار فهل سيتأكد من كانت احلام ورديه وطموحاته وهميه فهل أيقن الآن أستحالة قيام الدوله المدينه قادتها مجرمين وحراسها عصابات اجراميه وارهابيه

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