قيادة “إيريني” تكشف تفاصيل تفتيش سفينة تجارية متجهة إلى ليبيا

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
بوريطة: 4 محددات لانخراط المغرب في جهود إنهاء الأزمة في ليبيا
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
البعثة الأممية تهنئ سكان القرة بوللي لمشاركتهم بانتخابات المجلس البلدي
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مسلحون تابعون ل”االوفاق” يعتدون على منازل مواطنين بمدينة ترهونة
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
العبيدي يهاجم ضابطي سجن.. ويواجه تهما جديدة
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك