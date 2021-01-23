مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات

أصدرت اللجنة الطبية الاستشارية باللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، السبت، أربعة توصيات للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، فيما قررت اللجنة العليا قررت اللجنة العليا بدء تنفيذ غرامات مالية على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية حال عدم ارتداء الكمامات على أن تعلن حجم هذه الغرامات في وسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، واللجنة الطبية الاستشارية برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزيري الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، والصحة الدكتور سعد عقوب بحضور رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتور الصالحين مجيد وعضوء اللجنة الدكتور عماد بوشكم، حسب بيان للمركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة التابعة لقوات القيادة العامة.

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