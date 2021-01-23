“تسييري صبراتة”: انفلات أمني منذ دخول قوات الوفاق

عبّر رئيس المجلس التسييري لبلدية صبراتة، عن تفاجئه بالانفلات الأمني داخل حدود البلدية منذ دخول قوات حكومة الوفاق إليها.

وأوضح المجلس في بيان وجهه إلى المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، معاناة المدينة جراء سيطرة المجموعات المسلحة على “مقدرات المدينة وبث الرعب في نفوس الآمنين”.

وأحاط رئيس المجلس التسييري، المعنيين علما قائلا إن الظلم قد تجاوز مداه وبلغ الصبر منتهاه، متسائلا عمن يرد الظلم والتمادي عن الآمنين، مشيرا إلى ما حدث من انتهاكات آخرها اختطاف المواطنيْن امحمد مفتاح أبوصبع ومصطفى مفتاح أبوصبع من قبل مجموعات داهمت منزلهما واقتادهما إلى جهة مجهولة، محملا مسؤولية أمن صبراتة إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

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