ليبيا الان

“تسييري صبراتة”: انفلات أمني منذ دخول قوات الوفاق

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر رئيس المجلس التسييري لبلدية صبراتة، عن تفاجئه بالانفلات الأمني داخل حدود البلدية منذ دخول قوات حكومة الوفاق إليها.

وأوضح المجلس في بيان وجهه إلى المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، معاناة المدينة جراء سيطرة المجموعات المسلحة على “مقدرات المدينة وبث الرعب في نفوس الآمنين”.

وأحاط رئيس المجلس التسييري، المعنيين علما قائلا إن الظلم قد تجاوز مداه وبلغ الصبر منتهاه، متسائلا عمن يرد الظلم والتمادي عن الآمنين، مشيرا إلى ما حدث من انتهاكات آخرها اختطاف المواطنيْن امحمد مفتاح أبوصبع ومصطفى مفتاح أبوصبع من قبل مجموعات داهمت منزلهما واقتادهما إلى جهة مجهولة، محملا مسؤولية أمن صبراتة إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أنتم ليش تقولوا الوقاق خليكم واضحين فالإعلام قدام العالم و للمواطنين –
    كل ما يحدث من تدخلات اجنبية. تحاوزات أمنية داخل المنطقة الغربية تتحمل مسؤوليته مصراتة …
    كل فساد يحدث فالإدارات اوزاي موسسة وطنية تتحمل مسؤوليته مصراتة –
    وللعلم : المدعو باش اغا المكلف بالداخلية – مصراتي يهودي .
    احمد معيتيق ؛ مصراتي يهودي .
    الجويلي : يهودي – مصراتي
    السويحلي : يهودي – مصراتي
    الكيخيا : يهودي – مصراتي
    صلاح بادي : يهودي مصراتي .
    وغيرهم موجودين فمصراتة وبنغازي يهود – وعلى إساس مدايرين السلفية والصوفية باش يغطوا على أعمالهم وكفرهم .
    فقط السؤال يطرح نفسه :
    وين ورفلة وترهونة والزنتان وسبها وغريان والحساونة والرجبان ..؟؟
    شن يخلي ادارة حكومية رءيسية تستدعي قوات من تركيا ..!!
    آلا جهلكم وتقعميزكم وجشعكم بالفلوس فلوس فلوس فلوس فلوس – لين جاكم الجراد والقمل ومازال ممكن حتى يستدعوا قوات مارينر يمسحوكمً زي ما صار فالعراق وما تستبعدهاش مادام المغرب موالين لامريكا
    ومصر وحفتر موالين للفرنسيس
    ويهود مصراتة جايبين الطليان .
    زيد قعمز وكول انت وياه …
    والكهرباء الي في ليبيا يا راقد انت وياه مدارينه سوق نحاس للعملات فمصر وتركيا وأوروبا .

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