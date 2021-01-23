الهازل لـ218: مركز المحفوظات لم قضية ضد “الأوقاف”

أكد الناطق الرسمي باسم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، علي الهازل، أن إدارة المركز لم ترفع أي قضية ضد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق.

ويأتي تأكيد الهازل، لـ”218″، بعد منشور للهيئة العامة للأوقاف، على فيسبوك، ذكرت فيه أن المنازعات والتعديات من قبل رئيس المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية محمد الجراري مستمرة، حيث تم تحديد يوم الأحد، لعقد جلسة للقضية الأخرى ضد الهيئة العامة للأوقاف مطالبا فيها بملكية مصلى جنائز منيذر ليكون معرضا للمركز.

ودعا الهازل في تصريحه لـ”218″، الجهات الإعلامية التوجه يوم غد إلى المحكمة، لمعرفة إن كانت هناك قضية، مؤكدا أن ما أفادت به الهيئة ليس صحيحا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية