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موسى فرج: لا يمكن نقل المصرف المركزي من طرابلس

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، وعضو لجنة حوار المجلس في “بوزنيقة” المغربية موسى فرج، إن المصرف المركزي مقره طرابلس ولا يمكن نقله إلى غيرها.

وأضاف فرج في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن مصرف ليبيا المركزي له قانونه الخاص، مشيرا إلى أنه ستكون هناك سلطة تشريعية جديدة ستنتخب نهاية هذا العام.

وأعلنت اجتماعات مجلسي “النواب” و”الاستشاري” في مدينة بوزنيقة المغربية بيانها الختامي، والذي تم الاتفاق خلاله على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

وتم التوافق على توزيع المناصب السيادية بين لجنة مجلسي “النواب”، و”الاستشاري” “13+13” وفقا للأقاليم الجغرافية الثلاثة: (إقليم طرابلس منصبا النائب العام، وديوان المحاسبة – إقليم برقة منصبا المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية – إقليم فزان منصبا هيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا).

وأكد البيان الختامي لاجتماعات بوزنيقة، الذي صدر مساء السبت، أنه سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا، وأن فريق العمل سيقوم على وجه الخصوص بتصميم نماذج الترشح للمناصب السيادية ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26 يناير إلى نهاية 2 فبراير.

وشدد البيان الختامي على الالتزام بمعايير الكفاءة وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية).

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هل أنت افضل رؤيه واكثر فهم وعلم من الأباء المؤسسين حيث تم انشاء مصرف ليبيا المركزي في بنغازي وباشر عمله من بنغازي الي ان جاءوا صعاليك سبتمبر عام 69 وانقلبوا علي نظام الملك ادريس طيب الله ثراه ثم نقولوا هؤلاء الاوباش المصرف الي طرابلس كذلك مؤسسة النفط تم انشاءها في بنغازي وباشرت عملها من بنغازي لكن الصعاليك نقولها والخطوط الجويه الليبيه تم انشاءها في بنغازي وباشرت من بنغازي ولكن المعتوهين نقلوها الي طرابلس فعندنا قيام الدوله الليبيه كانت بنغازي هي العاصمه التي اتفق عليها الليبيين هي بنغازي ولكن كونها كانت مهدمه من الطائران الايطالي في الحرب الليبيه الايطاليه فتم جعل العاصمه طرابلس اما طرابلس فقد أستفادت من التسليم للايطاليا مبكرا وبدون اي مقاومه تستحق بسببها ان تقصف طرابلس بالطائران فقد كانت مقاومه ضعيفه وغير موحدة الجهود لذلك تمكنت ايطاليا من السيطره علي طرابلس سنه 1911 بعكس بنغازي استمرت المقاومه 20 سنه

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