عقب زيادة الإصابات .. مكافحة “كورونا” تفرض غرامات مالية في حال عدم ارتداء الكمامات

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أصدرت اللجنة الطبية الاستشارية باللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أربعة توصيات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما قررت اللجنة العليا قررت اللجنة العليا بدء تنفيذ غرامات مالية على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية حال عدم ارتداء الكمامات على أن تعلن حجم هذه الغرامات في وسائل الإعلام.

جاءت هذه القرارات خلال اجتماع تقابلي اليوم السبت، للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، واللجنة الطبية الاستشارية برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزيري الداخلية إبراهيم بوشناف، والصحة سعد عقوب بحضور رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتور الصالحين مجيد وعضوء اللجنة الدكتور عماد بوشكم، حسب بيان للمركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة التابعة للقيادة العامة.

وشملت التوصيات إغلاق كامل لمدة أسبوعين لصالات المناسبات والمقاهي، وتطبيق خاصية توصبل الوجبات بالنسبة للمطاعم مع التأكيد على عدم فتحها للزبائن، إضافة إلى استمرار الأنشطة الرياضية شريطة عدم حضور المشجعين، وكذلك استمرار فتح المساجد بشرط الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

وتناول الاجتماع عديد النقاط المتعلقة بالوضع الوبائي، حيث عرضت اللجنة الطبية الاستشارية على اللجنة العليا أخر المستجدات، واستعداد المراكز الطبية، ومدى انتشار الوباء وخطورة هذا الانتشار.

كما قدمت اللجنة الاستشارية شروح وافية بخصوص البدء في دراسة علمية بالمؤسسات العلمية لقياس مدى انتشار الوباء بهذة المؤسسات، على أن يتقرر بناء على نتائجها استمرار الدراسة من عدمها.