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الغرياني: عقيلة عرقل اتفاق الصخيرات وتتم مكافئتهم بالرئاسي الجديد

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم المُفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية، الصادق الغرياني، ما أسماه بـ”مشروع الصخيرات”، مؤكدًا أنه لم يكن قابلاً للتطبيق من أول يوم، مرجعًا ذلك للتناقضات التي بداخله.

الغرياني اعتبر ، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه حتى بعض النقاط الإيجابية في الصخيرات مثل تحكيم الشريعة الإسلامية تم إفراغها من محتواها.

وأشار ، إلى أنه عندما ظهر تناقض الصخيرات وعدم قابليته للتطبيق تم إرجاع السبب للمعارضين له، قائلاً “اليوم يقدمون من أعاق تطبيقه عقيلة صالح وبرلمانه، ويكافئونه بالترشيح للرئاسي الجديد، فتعجب إن شئت”.

ولفت إلى أن كل القرائن كانت تشير إلى أن مشروع الصخيرات كان مكيدة لما أسماها بـ”ثورة فبراير”، قائلاً “على رأس هذه القرائن (ليون) الذي أخرج المشروع من جعبته، والتقارير من ذلك الوقت تذكر أنه موظف ومرتش بمرتبات عالية لإتمام البيعة”.

وتأتي تصريحات الغرياني، بعد أعوام من تمسكهم باتفاق الصخيرات الذي كان سببًا رئيسيًا لتواجد حكومة الوفاق المدعومة من ميليشيات طرابلس ومصراتة والزاوية في السلطة، وذلك بعد شعورهم بأن البساط يتم سحبه من تحت أقدامهم.

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  • فهموه بانه لا توجد حاجه في ليبيا أسمها ثوره فبراير فهموه الذي كان فيه هو كمشة مغفلين أستغل برنار ليفي جهلهم وعدم وعيهم بيما يحاك ضد ليبيا فحركهم كما تحرك لعبه بالريموت كنترول ليتحصل في النهايه علي اكتاف هؤلاء المغفلين علي ذريعه التدخل لحماية المدنيين كما تبدو الصوره في ظاهرها بينما الهدف الذي لم يدركه رعاع فبراير هو تفكير فرنسا والغرب في أزاحة القذافي الذي خطبه التحريضيه في افريقيا التي تدعوا الافارقه الي التحرر باتت تزعج في الفرنسيين تاره يريد ان يوحد افريقيا وجعلها الولايات الافريقيه المتحده وتاره يريد ان يصك عمله ذهبيه تضرب اليورو والدولار فالغرب وفرنسا أستفادوا من ازاحة نظام القذافي من الوجود وأما رعاع فبراير الذين هم في الازاحه متسببين لم يتحصلوا علي شئ من وعود برنار ليفي لهم الا الحسره والندامه علي وطن خربوه وصغروا من شانه

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