“العليا لمكافحة كورونا”: بدء تنفيذ غرامات مالية على مخالفي قرار ارتداء الكمامات

قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية بدء تنفيذ غرامات مالية على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية حال عدم ارتداء الكمامات على أن تعلن حجم هذه الغرامات في وسائل الإعلام.

وعقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، اجتماعا أمس السبت، مع اللجنة الطبية الاستشارية برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزيري الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، والصحة الدكتور سعد عقوب، وبحضور رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتور الصالحين مجيد وعضو اللجنة الدكتور عماد بوشكم.

وأوصت اللجنة الاستشارية الطبية بإغلاق كامل لمدة أسبوعين لصالات المناسبات والمقاهي، وتطبيق خاصية توصيل الوجبات بالنسبة للمطاعم مع التأكيد على عدم فتحها للزبائن، إضافة إلى استمرار الأنشطة الرياضية شريطة عدم حضور المشجعين، وكذلك استمرار فتح المساجد بشرط الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

وتناول الاجتماع عددا من النقاط المتعلقة بالوضع الوبائي، حيث عرضت اللجنة الطبية الاستشارية على اللجنة العليا آخر المستجدات، واستعداد المراكز الطبية، ومدى انتشار الوباء وخطورة هذا الانتشار.

كما قدمت اللجنة الاستشارية شروحا وافية بخصوص البدء في دراسة علمية بالمؤسسات العلمية لقياس مدى انتشار الوباء بهذه المؤسسات، على أن يتقرر بناء على نتائجها استمرار الدراسة من عدمها.